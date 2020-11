Football (National). Quevilly Rouen Métropole doit se relancer face à Bourg-en-Bresse

Battus par Cholet la semaine passée sur le score de 2-1, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole reçoivent Bourg-en-Bresse sur leur pelouse du stade Robert Diochon pour un match en retard de la 3e journée de National.

Un match déjà reporté par deux fois pour des cas de Covid-19 au sein des deux effectifs.

10e d'un classement quelque peu difficile à interpréter du fait des différences de matchs joués par les équipes, les Rouge et Jaunes recevront une équipe bressoise qui pointe à la 13e place à un point derrière les Normands. Mais les visiteurs ont disputé deux matchs supplémentaires par rapport aux Normands.

C'est donc une équipe plus faible sur le papier qui va se déplacer en terre normande et qui reste sur une grosse défaite contre le Red Star (4-0) et un match nul contre Créteil (0-0) lors de la dernière journée de championnat.

En cas de victoire ce soir, les joueurs de Bruno Irles pourraient retrouver le podium du championnat.