Le Havre. De nouvelles aides pour les entreprises

La Communauté urbaine du Havre aide les entreprises locales à surmonter la crise sanitaire. Après un fonds de soutien lors du premier confinement, Le Havre Seine Métropole et la Région Normandie mettent en place un nouveau dispositif pour venir en aide aux entreprises. Il s'agit d'un dispositif complémentaire du Fonds national de Solidarité, dénommé "Impulsion Résistance". Il s'adresse aux TPE, commerçants, artisans et autres indépendants des secteurs prioritairement les plus impactés par la crise (culture, tourisme, sport et évènementiel), comptant de 0 à 4 salariés, ne bénéficiant d'aucun autre dispositif et ayant perdu au moins 30 % de leur chiffre d'affaires pendant la période de confinement.

Des aides forfaitaires

Les TPE créées depuis moins d'un an peuvent également bénéficier de l'aide. L'aide aux entreprises est versée sous la forme d'une subvention, financée à hauteur de 60 % par Le Havre Seine Métropole et de 40 % par la Région Normandie. Les aides sont apportées sous forme forfaitaire et sont de 1 000 € pour les entreprises n'ayant pas de salarié, 2 000 € pour les entreprises ayant un salarié, 3 000 € pour les entreprises ayant deux salariés, 4 000 € pour les entreprises ayant trois salariés et 5 000 € pour les entreprises ayant quatre salariés.