Tendance Confidences. Rencontre avec Raphaël Cornu-Thénard, fondateur du festival Anuncio

Raphaël Cornu Thénard est l'invité de Jean-Luc Lefrançois ce dimanche 22 novembre, pour Tendance Confidences. L'architecte est le fondateur du festival Anuncio

Que signifie pour vous le mot art ?

"Je suis un passionné de peinture et je m'échappe grâce à la réalisation d'aquarelles. Prendre le temps de regarder un paysage et de le peindre, c'est entrer en contemplation."

Qu'est-ce que le mouvement Anuncio ?

"Anuncio est un mouvement d'Évangélisation, qui permet de vivre sa foi et de partager simplement ce qui nous anime avec des personnes qui pensent différemment de nous."

Pratique. https://anuncio.fr/