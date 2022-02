Normandie. Covid-19 : le nombre de décès dépasse celui de la première vague

L'Agence régionale de santé a dressé un nouveau bilan de la situation sanitaire ce mercredi 18 novembre. Il y a du mieux, notamment au niveau du taux d'incidence, qui diminue depuis plus d'une semaine en Normandie. Il est de 193 contre 320 il y a une semaine, mais "cette baisse est de moins en moins rapide et ce taux d'incidence se stabilise chez les plus de 65 ans. Ce n'est pas suffisant", nuance Thomas Deroche, le directeur de l'ARS.

Le nombre d'hospitalisations progresse

D'ailleurs, le nombre d'hospitalisations progresse, malgré une baisse de cas en réanimation (160). Ce mercredi, 1 402 personnes sont hospitalisées pour Covid-19 contre 1 338 il y a une semaine. "C'est plus du double que ce que l'on avait au pic du printemps", déplore Thomas Deroche. Le nombre de décès est aussi alarmant. Depuis le 1er septembre, 673 personnes ont perdu la vie dans les hôpitaux et maisons de retraite. "On a franchi le nombre de décès de la première vague", ajoute-t-il.

Les professionnels de santé invitent les Normands à se faire dépister par tests PCR ou antigéniques "dès le moindre doute", explique Marie-Claire Quesnel, présidente du CRSA de Normandie, l'instance de concertation de tous les acteurs de santé. "Cela doit devenir un réflexe dès le premier symptôme", ajoute Thomas Deroche.

Si l'ARS compte déjà 10 000 tests réalisés par jour dans la région, elle espère pouvoir "doubler ce chiffre grâce aux tests antigéniques".

La situation dans les EHPAD préoccupe également l'ARS. 180 clusters sont identifiés en Normandie, dont 103 en EHPAD. "J'appelle à la plus grande vigilance des familles et des personnels. Il ne faut aucun relâchement dans ces structures", insiste Thomas Deroche.