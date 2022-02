Sud-Manche. Les commerçants posent nus pour appeler à consommer local !

C'est une initiative pour le moins culottée ! "Consommez local, sinon on finira tous à poil" peut-on lire sur les différentes affiches déployées à partir de ce mercredi 18 novembre dans les commerces de la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Boulangeries, charcuterie, assurances, restaurateurs, coiffeurs… Des dizaines et dizaines de commerçants ont accepté de prendre la pose, nus, devant l'objectif de la photographe professionnelle Manon Laisné. "J'ai proposé à l'Union des commerçants de photographier les commerçants dans leurs magasins pour inciter les gens à consommer local, explique-t-elle. Lors de ma première photo, j'ai croisé Fernando, du magasin de vêtements Lambert, et Jean-Paul, de la Cave du Château à Saint-Hilaire, qui m'ont dit : 'On voudrait les faire nus'. Et en fait, ça a cartonné, tout le monde a suivi !" Plus de 70 commerces devraient participer à cette opération à la fin de la semaine. "Ils ont joué le jeu car ils ont envie de montrer que tous les commerçants sont unis", se félicite la photographe, qu'ils soient contraints de fermer ou non.

"J'espère que la Ville va aider à payer" cette campagne d'affichage conclut la photographe. Pour l'heure, l'agence de publicité Your comm, basée rue de Mortain, a déjà financé une trentaine d'affiches.