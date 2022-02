Vos questions, nos réponses. Puis-je emmener mon fils handicapé à la mer ?

"Un de mes enfants est porteur de handicap avec trouble du comportement. Ai-je le droit de l'emmener à la mer prendre l'air ?" - Emmanuelle, Saint-Lô

"Les conditions de sortie pour les enfants et adultes handicapés et leur accompagnant sont assouplies par rapport aux conditions générales.

Vous pouvez sortir plus longtemps (plus d'une heure) et vous pouvez aussi aller plus loin de chez vous (plus d'un km), que ce soit à pied ou en voiture. N'oubliez pas vos attestations et tout document qui justifie le handicap de votre enfant."

