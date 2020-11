Insolite. Élection américaine : un maire japonais devient célèbre

Le Japon pourrait-il être un indicateur pour les élections aux États-Unis ? En 2008, une ville avait donné tout son soutien au nouveau président et pour cause : elle s'appelle Obama ! L'année suivant son élection, Barack Obama avait d'ailleurs fait un tour dans cette ville pour les remercier lors d'une visite officielle au Japon.

En 2020, la ville de Yamato devient célèbre grâce à son maire, dont les prénom et nom peuvent être prononcés "Jo Bai Den". Il n'a pas fallu longtemps pour que certains lui adressent facétieusement leurs félicitations… Sa famille a dû lui expliquer la ressemblance entre son nom et celui du vainqueur des présidentielles américaines pour qu'il comprenne le fin mot de cette histoire. Un point commun qui le réjouit et qu'il va essayer de mettre à profit pour promouvoir sa ville de 15 000 habitants.