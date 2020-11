Le Havre. Sécurité routière : attention à l'éclairage des deux-roues

En hiver, il est plus dangereux de circuler à vélo à cause du manque d'éclairage. En ce mois de novembre, l'association La Roue Libre, au Havre, organise des maraudes sur six communes (Le Havre, Montivilliers, Gonfreville-l'Orcher, Harfleur, Octeville-sur-Mer et Sainte-Adresse) pour sensibiliser les usagers. Les animateurs et bénévoles de la vélo-école de la Roue Libre iront à la rencontre des cyclistes qui circulent sans éclairage. "Si la pratique cycliste se développe, certains découvrent qu'il faut anticiper l'hiver et investir dans un équipement permettant de voir et d'être vu à vélo", constate l'association. "Dans ces temps de pandémie, il est particulièrement risqué de surcharger des services d'urgence déjà en grande tension."

Elle conseille l'utilisation d'un gilet rétroréfléchissant, d'un éclairage blanc avant, d'un éclairage rouge arrière et de catadioptres sur chaque roue et sur les pédales. 150 gilets de sécurités et 250 kits d'éclairages vont être distribués.

La Roue Libre interpelle également les pouvoirs publics. "Il existe des axes cyclables entre Le Havre et les communes limitrophes qui sont très fréquentés entre mars et octobre. Mais ils perdent une partie de leurs usagers entre novembre et février car ils ne sont pas suffisamment éclairés sur une portion importante du trajet. Ainsi, entre Rouelle et l'Hôpital Monod, en longeant le parc de Rouelles en bas (le long de la quatre voies), il faudrait dans le prochain Plan Vélo songer à éclairer cette jonction indispensable pour rallier l'Hôpital et, au-delà, la ville de Montivilliers."