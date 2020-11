Livre. La Seine, vie et patrimoine : une série en trois tomes de Jérôme Chaïb

Enfant des bords de Seine dont le père était capitaine de remorqueur, Jérôme Chaïb fut, de 1994 à 2012, directeur de l'Agence régionale de l'environnement de Haute-Normandie à Rouen. Il est aujourd'hui consultant indépendant pour un cabinet d'expertise dans l'environnement au Val-de-la-Haye. Passionné par l'écologie, c'est un auteur très prolifique.

Depuis 2017, Jérôme Chaïb a entamé, en collaboration avec les éditions des Falaises (éditeur normand), une saga de trois tomes consacrés à la Seine. Dans ces livres, l'auteur condense tout son savoir, toutes les informations qu'il a pu récolter au fil des ans par passion : c'est le résultat de 40 ans de recherches.

Une somme de connaissances

En trois volumes, Jérôme Chaïb aborde la Seine, aussi bien sous l'angle économique, géographique, sociologique qu'environnemental. Le premier opus présente la géographie naturelle de la Seine et évoque la façon dont l'homme a domestiqué le fleuve. Le deuxième tome traite des espaces agricoles et industriels en bordure de Seine. Enfin, le dernier tome, publié cette année, se consacre aux loisirs en Seine et aux légendes liées au fleuve. Jérôme Chaïb illustre tous ses propos avec une vaste somme de reproductions de cartes postales anciennes et complète ses livres par une riche bibliographie. Ces trois ouvrages permettent de comprendre l'évolution des activités nautiques, du patrimoine industriel et économique, en privilégiant la période qui s'étend du XIXe siècle à nos jours.

Loisirs en Seine

Le dernier tome aborde un sujet incontournable de la vie de société : les loisirs en Seine. Faisant leur apparition au XIXe siècle, selon le mode de vie bourgeois, ceux-ci se démocratiseront lentement au cours du XXe siècle. Canotage, régate, baignade, guinguettes, pêche de loisirs, croisière en bateau vapeur ont été des éléments incontournables de la vie pendant plus d'un siècle et, malgré tout, peu de traces de ces activités restent encore visibles.

Le dernier tome de la série évoque aussi les légendes, les superstitions, les rites et processions traditionnelles et les lieux de cultes hérités du paganisme. Jérôme Chaïb ne manque pas non plus de rappeler quelques faits divers qui ont marqué la chronique, comme la mort de Léopoldine Hugo ou le naufrage du Télémaque.

Pratique. Jérôme Chaïb, La Seine vie et patrimoine, Editions des Falaises, 24 € le livre, editionsdesfalaises.fr