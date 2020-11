La Covid-19 ailleurs dans le monde. L'espoir d'une vaccination massive, Joe Biden met en garde Donald Trump

• Un autre vaccin efficace à plus de 90 %

Après le vaccin développé par les laboratoires Pfizer/BioNTech, la société américaine de biotechnologie Moderna a annoncé avoir développé un vaccin efficace 94,5 %, soit plus efficace que celui conçu par les premiers cités. 20 millions de doses pourraient être fabriquées d'ici décembre.

• 20 millions de personnes vaccinées d'ici la fin de l'année ?

C'est ce qu'affirme Moncef Slaoui, responsable scientifique de l'opération Warp Speed, montée par le président Donald Trump pour vacciner la population américaine, après les annonces des laboratoires Pfizer/BioNTech dans un premier temps, puis Moderna dans un second temps. Ces laboratoires expliquent avoir développé des vaccins efficaces à plus de 90 %. Selon les autorités américaines, 20 millions de personnes pourraient être vaccinées d'ici la seconde quinzaine de décembre, avant une accélération début 2021, avec plus de 25 millions de personnes par mois.

• Contrôlé trois fois sans attestation, il écope d'une peine de prison ferme

Dans le Nord, un jeune homme ayant été contrôlé trois fois sans attestation a écopé d'une peine de prison ferme, comme la législation le permet.

[#COVID19 - #Interpellation]

Samedi à #Dunkerque, le mis en cause âgé de 22 ans, est de nouveau contrôlé sans #attestation valable par les policiers.

▶️ Interpellé et jugé en comparution immédiate

⚖️ 2 mois de prison ferme et incarcéré (+ 6 mois ferme pour exécution de 2 peines) pic.twitter.com/TIKiPNrMHq — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) November 16, 2020

• L'épidémie s'accélère au Canada

Il avait fallu attendre trois mois après le début de l'épidémie pour que le Canada franchisse le cap des 100 000 cas de Covid-19. Le pays vient de franchir le seuil des 300 000 infections, un mois seulement après le passage aux 200 000 cas. Une preuve que la propagation du virus s'accélère dans ce pays, qui a déploré plus de 11 000 décès depuis le début de la pandémie.

• La mise en garde de Joe Biden

Aux Etats-Unis, Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite aux élections présidentielles. Une situation qui pourrait avoir un impact sur l'évolution de la crise sanitaire selon Joe Biden. Le futur président Joe Biden a assuré que si l'équipe de Donald Trump refusait toujours de se coordonner avec la sienne, les conséquences pourraient être graves : "Il se peut que davantage de personnes meurent."