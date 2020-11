Manche. De forts coefficients de marée attendus ce week-end

Du samedi 14 novembre au mardi 17 novembre, de forts coefficients de marée sont attendus sur le littoral, allant jusqu'à 109 pour dimanche et lundi, indique la préfecture maritime de la Manche ce vendredi 13 novembre.

La mer sera donc "plus dangereuse", les courants marins se renforçant. Attendez-vous aussi un de forts coups de vents sur la façade Manche et mer du Nord à partir du samedi 14 novembre midi, et ce, jusqu'au lundi matin, avec des rafales jusqu'à 102 km/h pour la journée du dimanche.

Composez le n°196 par téléphone, ou canal 16 sur la VHF, pour alerter le CROSS de tout problème dont vous êtes victime ou témoin.