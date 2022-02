Seine-Maritime. Report des élections départementales : Bertrand Bellanger "satisfait"

"C'est avec satisfaction que nous avons appris que Jean-Louis Debré [...] avait proposé un report en juin 2021 des élections départementales au président de la République", a réagi le président du Conseil départemental de la Seine-Maritime, Bertrand Bellanger.

"Pas de conflit" avec la présidentielle

Il avait été l'un des premiers à s'engager publiquement pour un report du scrutin, prévu initialement en mars prochain, en même temps que les élections régionales. Bertrand Bellanger avait signé une tribune dans Le Figaro, avec six autres présidents de département, le 13 octobre dernier.

Ce report "permet d'espérer un retour à un meilleur état sanitaire, sans entrer en conflit avec les élections présidentielles 2022", poursuit Bertrand Bellanger.

Le choix doit encore être soumis au Parlement par l'exécutif : "Nous serons désormais vigilants quant au choix du président de la République et du gouvernement et nous les appelons à se prononcer en faveur de cette position sage, équilibrée et respectueuse de la démocratie."