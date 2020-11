People. The Weeknd chantera lors de la mi-temps du Super Bowl 2021 !

Le chanteur The Weeknd a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il a été choisi pour faire le show de la mi-temps du Super Bowl 2021, qui aura lieu le 7 février 2021 au Raymond James Stadium, situé à Tampa (Floride).

Il succède à Jennifer Lopez et Shakira qui avaient chanté devant 103 millions d'Américains l'an dernier. En France, vers 2 heures du matin, le show de la mi-temps assuré par les deux stars latines avait été regardé par 360 000 personnes.

The Weeknd fera-t-il mieux ? Réponse le 7 février 2021 !

performing on the iconic stage. see you 02/07/21 @pepsi #pepsihalftime #SBLV pic.twitter.com/oYlQyvKRwh