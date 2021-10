Petroplus très bientôt fixée sur son sort

Depuis que la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne a été placée, le 24 janvier dernier, en redressement judiciaire pour faillite de la maison-mère en Suisse, les salariés n’ont cessé de se battre pour trouver un repreneur.

Deux dossiers ont été déposés auprès du tribunal de commerce de Rouen, le 24 juillet. Le délai a été repoussé jusqu’au vendredi 24 août pour donner aux deux repreneurs potentiels, le groupe AGP (Alfandi Petroleum Group) et Netoil, le temps de rassembler les derniers documents et autorisations nécessaires.

Les représentants syndicaux se disent désormais confiants pour la suite des événements. "Sincèrement, on y croit. Les deux repreneurs ont des projets et comptent investir dans la raffinerie. Ils prévoient de garder l’ensemble des salariés et de relancer l’embauche une fois que l’activité aura redémarré", explique Yvon Scornet, porte-parole de l'Intersyndicale. Une réponse définitive devrait tomber mardi 4 septembre, date du passage du dossier de reprise devant le tribunal de commerce. Les syndicats appellent à une mobilisation importante ce jour-là, devant le Tribunal.