Caen. Guillaume Pirouelle, nouveau skipper de la région Normandie

Ils étaient trois, il n'en reste plus qu'un ! Cela ressemble à un jeu télévisé où la sentence est irrévocable. Là, l'enjeu était bien plus important pour les trois jeunes skippers engagés pour représenter la Normandie. Face à Jules Ducelier (Le Havre) et Pierrick Letouzé (Cherbourg), c'est finalement le Havrais Guillaume Pirouelle qui a été choisi ce mercredi 11 novembre par le jury à l'issue de deux jours de tests techniques et parcours en mer à Cherbourg.

Une première en double avec Alexis Loison

Âgé de 26 ans et licencié au Sport nautique et plaisance du havre (SNPH), Guillaume Pirouelle représentera la Normandie à bord du Figaro Bénéteau III Région Normandie. Il bénéficiera du soutien financier de la Région jusqu'en 2023 pour participer au championnat de France de course au large en solitaire.

La première année, en 2021, Guillaume sera associé en double avec Alexis Loison, actuel skipper expérimenté de la région Normandie. Il naviguera ensuite en solo sur la saison 2022 et en double avec le prochain lauréat du dispositif "skipper normand" en 2023.