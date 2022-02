Normandie. Confinement : soutenir le commerce de proximité même sur Internet

Les Chambres de commerce et d'industrie (CCI) de Normandie se mobilisent pour soutenir les commerces et les entreprises de la région. Face au nouveau confinement, elles se retrouvent une nouvelle fois en grande difficulté. Les commerces sont particulièrement fragilisés. Les CCI veulent les inciter à passer au numérique. Pour Daniel Dufeu, président de la CCI Ouest Normandie, "il ne faut plus opposer le magasin physique au magasin virtuel". "Le consommer local a aussi sa place sur le Net. Les commerçants ne sont pas assez innovants", selon Léa Lassarat, présidente de la CCI Seine-Estuaire. Pour aider les commerces de proximité à être présents sur la toile, les CCI de Normandie investissent, notamment dans deux outils.

Géo'Local Normandie a été réactivée. Il s'agit d'une plateforme de géolocalisation pour identifier les commerçants et artisans qui sont ouverts et/ou qui pratiquent la livraison.

Les CCI misent également beaucoup sur les Marketplace, les plateformes de vente en ligne. Elles mettent en avant Ma ville Mon shopping - Le commerce local et participatif. Les commerçants qui le souhaitent peuvent être aidés par les CCI pour s'inscrire et mettre en ligne leurs produits. "Toutes ces solutions doivent être pérennes", pour Léa Lassarat, même une fois la crise sanitaire passée. En 2019, 85 % des internautes français ont acheté sur Internet.

Pour être à l'écoute des chefs d'entreprise, deux numéros de téléphone sont mis en place.

Le 02 32 100 520, pour répondre à tous types de questions. 660 appels (essentiellement de commerçants et de restaurateurs) ont déjà été traités.

Le 02 31 100 900, numéro d'urgence. Il s'agit d'anticiper les difficultés avant qu'il ne soit trop tard. Depuis le 4 septembre, 264 appels ont été traités. 70 % des appels concernent des entreprises de 0 à 5 salariés.