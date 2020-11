Manche. Jeprecommande.fr, un site internet pour les commerçants du Cotentin

Comment aider les commerçants, contraints de fermer en plein confinement ? Arthur Pain et Nathan Trehout, respectivement originaires d'Argentan (Orne) et de Valognes (Manche) et âgés de 23 et 22 ans, se sont posé la question en mai dernier. "On a revu des patrons de bars, épiceries et maisons de la presse, à Valognes, explique Nathan, et on s'est dit qu'il n'y avait aucune solution digitale pour eux facile d'emploi." Ils ont alors lancé cet été le site internet cet été Jeprecommande.fr qui propose aux commerces du Cotentin d'être référencés et de mettre en place un système de réservation en ligne et de retrait en magasin, en cliquer-retirer.

Un site accessible, avec la description de chaque commerce et son catalogue. "Une fois que le commerçant a son compte, il peut changer ses images, ses textes, l'apparence de sa page tout seul, ajouter des produits", explique Nathan Trehout. Déjà une dizaine de commerces ont adhéré à la plateforme, pour 30 euros par mois, sans engagement. Objectif : réunir 50 à 60 commerces d'ici la fin de l'année.