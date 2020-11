Le Havre. Construire un voilier-cargo, le pari (pas si) fou de TOWT

Au Havre, tout Breton qui se respecte habite dans le quartier Saint-François. Guillaume Le Grand n'a pas dérogé à la règle. "J'adore, on est très bien accueillis ici." Originaire de Brest, le capitaine de la société TOWT (Transoceanic Wind Transport) s'y est installé cet automne, pour superviser le développement de ses bureaux au centre havrais de commerce international. Depuis 2011, aux côtés de Diana Mesa-Robayo, le patron de 38 ans affrète des vieux gréements pour transporter café, cacao, rhum, vin ou encore huile d'olive entre l'Europe, l'Amérique ou l'Afrique. "Une façon d'éprouver le concept. On a réalisé une dizaine de transatlantiques allers-retours, soit un millier de tonnes de marchandises transportées", détaille Guillaume Le Grand.

Guillaume Le Grand et son équipage, Diana Mesa-Robayo et Yasmin Ponce-Cobos, s'installe au Havre pour accélérer le développement du transport de marchandises à la voile. -

Mi voilier, mi-cargo

L'horizon de TOWT, basée à Douarnenez dans le Finistère, s'élargit, avec l'arrivée d'un voilier-cargo construit sur mesure. Mis à l'eau fin 2021, ce fameux trois-mâts de 68 mètres de long pourra embarquer un millier de tonnes de marchandises et 135 barriques dans ses cales. Un navire "bon marcheur", grâce à ses 4 000 mètres carrés de voile, qui traversera l'océan à 12 nœuds de moyenne.

"Aujourd'hui, tout vient de très loin pour presque rien. Nous, on se dit que le transport peut être une valeur ajoutée", ambitionne le marin, qui cible des produits "à forte identité" : champagnes, cognacs, confitures et maroquinerie côté export, bois nobles, cafés, sucres et cacao pour l'import.

Dans les cales du navire, un millier de palettes et 135 futs pourront être chargés. - TOWT

Le savoir-faire des dockers

"On n'est pas des amish. Les clients de nos clients comprennent que, si l'on veut décarbonner sérieusement le maritime, la voile présente le meilleur rendement." Guillaume Le Grand met en avant les contrats sur un temps long - "dix ans environ" - exonérés de la baf, la taxe pétrole. "Cela permet de lisser les prix sur le long terme et d'arriver à quelques centimes par kilo." Chaque produit bénéficie du seul label de transport maritime décarbonné à la voile, Anemos, "le dieu grec des vents dominants".

Côté logistique, les voiliers sont amarrés sur le quai Cameroun, l'un des quais historiques du Havre. La manutention est faite par des dockers, "et bien faite, à la force des bras", assure le directeur de TOWT, qui y voit "une façon de transmettre des savoir-faire entre anciens et jeunes". Guillaume Le Grand choisira bientôt le chantier naval chargé de bâtir son premier voilier-cargo. Première escale à l'été 2022, si les vents dominants sont porteurs.