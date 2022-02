Buzz. Console : X Box Series X ou Playstation 5 au pied du sapin ?

Après le duel Biden/Trump et avant le derby normand HAC-SMC le 21 novembre, le match de cette fin d'année 2020 est sans conteste le duel entre la nouvelle X Box Series X et la Playstation 5.

Chez Microsoft, on ne change pas une équipe qui gagne. Design simple et efficace, couleur noire et logo discret, pas de révolution dans la forme pour la console qui sera disponible mardi 10 novembre.

Chez Sony, on aime prendre des risques. Fini le noir ou le gris, place au blanc et à un design futuriste. On note aussi un lifting notoire pour la célèbre manette que le public pourra découvrir le 19 novembre.

Côté prix, deux modèles proposés pour chaque. Si les modèle "Premium" de la X Box et de la PS5 coûtent 499 €, avantage à Microsoft avec une version entrée de gamme à 299 € contre 399 € pour Sony.

Si ce n'est plus l'élément déterminant, on note que la X Box Series X est plus puissante que son homologue, mais là où le match reste serré semble toujours être le catalogue de jeu. Microsoft joue sur la fidélité et propose une rétro-compatibilité des jeux depuis le lancement de la première X Box. Sur la Playstation 5, vous ne pourrez jouer qu'aux jeux sortis sur PS4 en plus des opus nouvelles générations. Sony parvient à soutenir la comparaison en proposant déjà un large panel de jeux exclusifs, comme le dernier Spider Man ou encore le retour de la saga Final Fantasy. Sur X Box, on ne parle pour l'instant que de Halo Infinite comme réelle nouveauté.

Cette nouvelle génération de consoles devrait marquer le début de la fin de l'ère du CD avec de nombreux jeux dématérialisés disponibles sur les stores. Le duel s'annonce encore une fois serré pour les deux consoles.