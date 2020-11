Caen. La moitié des élèves travaille à distance au lycée Malherbe

Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer avait annoncé un "durcissement des mesures" dans les lycées jeudi 5 novembre. C'est désormais chose faite à Caen, où le lycée Malherbe met en place dès ce lundi 9 novembre un nouveau dispositif pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

50 % des classes à distance

La moitié des élèves est en enseignement à distance, à la maison, et l'autre moitié est en classe. Ceci une semaine sur deux, sur le principe des semaine A et semaine B. "Je suis chez moi cette semaine, je ferai le travail que m'envoient les profs sur Pronote. La semaine prochaine, j'irai en cours", explique Elias, élève en Seconde.

Déjà contraints de télétravailler lors de leur précédente année scolaire, tous les élèves n'accueillent pas bien cette nouvelle. "Je n'arrive pas du tout à travailler dans ma chambre. Si les professeurs n'envoient rien comme travail, je ne vais pas me motiver", réagit Ariel, lui qui prépare, entre autres, le bac de Français. "Moi, j'aime bien travailler chez moi car si je n'arrive pas à faire un exercice, j'ai plus de temps pour réfléchir", tempère Maëva, son amie. Romain, de son côté, pense à ses heures de sommeil. "Au moins, je ne me lève pas tous les jours à 6 heures !"

Des règles de circulation ont également été mises en place au sein de l'établissement. Deux escaliers sont dédiés exclusivement à la montée, deux autres à la descente. Les horaires d'arrivée au lycée sont décalés en fonction des niveaux : 7 h 55 pour les élèves de Seconde, 8 heures pour ceux de Première, 8 h 05 pour ceux de Terminale. Même chose pour les récréations, les plages horaires seront décalées pour éviter les attroupements dans la cour.