Le Havre. Lia : les horaires s'adaptent au confinement

À partir du lundi 9 novembre, les lignes de bus et tramway du réseau Lia au Havre continueront de circuler aux horaires habituels en semaine, afin de garantir les déplacements des professionnels et des scolaires. Les horaires des lignes seront réajustés les soirs et les week-ends, en tenant compte de la fréquentation du réseau et des mesures de confinement mises en place par le gouvernement.

L'offre de transport du lundi au vendredi

• De 4 h 30 à 18 heures : l'offre de transport du tramway est inchangée, les horaires habituels sont maintenus.

• De 4 h 30 à 19 heures : l'offre de transport des bus est inchangée, les horaires habituels sont maintenus.

• Entre 19 heures (18 heures pour le tramway) et 22 heures : les lignes circulent avec une fréquence adaptée et/ou des derniers départs avancés (par exemple, les lignes 1, C2, 3 et 4 circuleront jusqu'à 21 heures/21 h 30). Les dernières prises en charge des voyageurs se font avant 22 heures. Passé cet horaire, le service Lia de Nuit prend le relais, avec une plage horaire étendue de 20 heures à 6 h 15, 7 jours sur 7.

L'offre de transport les week-ends

• Le samedi, de 4 h 30 à 22 heures : l'offre de transport est maintenue à hauteur de 80 % en journée et 50 % entre 19 heures et 22 heures.

• Le dimanche, de 4 h 30 à 22 heures : l'offre de transport est maintenue à hauteur de 60 % en journée et 50 % entre 19 heures et 22 heures. Seule la ligne 11 ne circule pas le dimanche.

Comme en semaine, les dernières prises en charge des voyageurs se font avant 22 heures.

Fonctionnement des autres services

Funiculaire : fonctionnement et horaires habituels.

Lia de Nuit : fonctionnement 7 jours sur 7, de 20 heures à 6 h 15.

FiLBus et MobiFil : fonctionnement habituel.

FlexiLiA : fonctionnement et horaires habituels (sauf Fzi).

Lignes à destination des établissements scolaires : fonctionnement et horaires habituels.

Agences commerciales et agence LiAvélos : ouvertes aux horaires habituels.