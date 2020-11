Près de Bayeux. Une moto prend feu dans le garage : la maison totalement détruite

Soirée morose pour cette famille calvadosienne. Vers 18 heures jeudi 5 novembre, une moto a pris feu dans le garage de leur maison à Aure sur Mer, entre Port-en-Bessin et Colleville-sur-Mer. Les flammes se sont propagées et ont ravagé l'habitation. La totalité de la maison est détruite. Aucun blessé n'est à déplorer, mais le couple et leur fille ont été relogés chez des amis.