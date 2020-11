Ouistreham. Le camp de migrants démantelé : des jeunes de 17 à 20 ans évacués

Un important dispositif des forces de l'ordre a été déployé ce vendredi 6 novembre, aux alentours de 11 heures, à Ouistreham. Sur décision du préfet, le camp de migrants situé dans le bois à l'entrée de la voie verte vers Caen a été évacué.

La moitié des migrants sont mineurs

Selon l'AG de lutte contre toutes les expulsions, environ 80 migrants de nationalité soudanaise y sont chaque jour, dans le but de rejoindre clandestinement l'Angleterre via le ferry. Une autre source évoque plutôt soixante personnes. "C'était énorme ! Ils ont tout barricadé, alors qu'habituellement, on sert de relais, déplore un membre de l'association. Il n'y a plus rien sur le campement, même pas de quoi se faire à manger."

De son côté, la préfecture du Calvados, assure que "l'opération de nettoyage du campement s'est bien déroulée". Les migrants sont âgés de 17 à 20 ans. La moitié d'entre eux sont mineurs.

En pleine crise sanitaire et comme lors du premier confinement, la solution de l'hébergement au centre d'accueil de Tailleville a été proposée par la préfecture.