Orne. Confinement : les producteurs de sapins inquiets à l'approche de Noël

"Noël ne sera pas une fête normale cette année." Cette phrase du ministre de la Santé Olivier Véran résonne particulièrement pour les producteurs de sapins, comme pour Ludovic Boul, à la tête d'une production à la Lalacelle, à l'ouest d'Alençon. Il doit commencer à couper les sapins pour les fêtes de fin d'année à partir de la semaine du 9 novembre et les vendre à ses clients, les jardineries, les supermarchés, mais dans la situation sanitaire actuelle, il est inquiet : "Il y a des clients qui sont dans le doute et qui retouchent à leur commande. Soit ils diminuent le nombre ou alors ils annulent. J'ai eu un client qui retouche à 30 % de ses volumes parce qu'il est sur des bords de côte et il pense qu'il n'aura pas la clientèle parisienne."