Cherbourg-en-Cotentin. Covid-19 : 37 patients hospitalisés, dont 7 en réanimation

Le Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC), basé à Cherbourg, a annoncé ce jeudi 5 novembre prendre en charge actuellement 37 patients (+ 6 depuis dimanche 1er novembre), hospitalisés à cause du coronavirus, dont 7 en réanimation (+3). Lundi 26 octobre, l'hôpital avait pris la décision de déclencher son Plan blanc, c'est-à-dire de déprogrammer des opérations non urgentes pour mobiliser au maximum ses effectifs et optimiser le nombre de lits afin d'accueillir les malades atteints du virus.

Ce jeudi 5 novembre, l'activité d'une salle de bloc opératoire est déprogrammée. "Grâce à cette mesure, le service de réanimation peut maintenir sa capacité d'accueil, portée à 14 lits", précise l'hôpital.

"Par ailleurs, une partie de l'activité du service de rhumato-dermato-diabéto-endocrinologie a été déplacée vers le service de neurologie et l'hôpital de semaine a été neutralisé depuis mercredi [4 novembre]. La nouvelle unité Covid disposera à terme de 18 lits, portant le capacitaire d'accueil Covid à 36 lits sur le plateau de médecine."

Une partie du personnel a été formée à la réanimation et aux soins Covid, et réaffecté à cette unité. Le CHPC travaille étroitement avec la Polyclinique du Cotentin et le Groupe Korian. "Cette coopération permet d'envisager des relais de prises en charge ainsi qu'un renfort en ressources paramédicales si la situation sanitaire le nécessitait."