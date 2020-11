Seine-Maritime. Covid-19 : des pharmacies proposent de se faire tester en 15 minutes

Savoir en un quart d'heure si l'on est malade du coronavirus ou non. C'est désormais possible avec de nouveaux tests dits antigéniques qui se déploient progressivement chez les médecins généralistes, les infirmiers libéraux et même dans les pharmacies.

Un test remboursé à 100 %

Le malade n'a pas besoin d'ordonnance, il lui suffit de se munir de sa carte vitale car le test est pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie. "Les tests sont réservés aux personnes de moins de 65 ans qui présentent des symptômes depuis trois ou quatre jours", explique Samir Mulbocus, pharmacien titulaire d'une officine à Petit-Quevilly et qui proposera les tests à partir du vendredi 6 novembre.

Comme les tests RT-PCR réalisés en laboratoire, il s'agit "d'un prélèvement nasopharyngé qui n'est pas douloureux, qui est gênant", poursuit-il. Si le prélèvement en lui-même est tout aussi rapide, c'est le système utilisé pour exprimer le résultat qui fait gagner un temps précieux. "C'est le même principe que les tests de grossesse", souligne Samir Mulbocus.

Un drive pour se faire dépister

Pour autant, la pharmacie doit mettre en place une organisation particulière pour éviter que ne se croisent les flux de patients, entre ceux qui seraient malades de la Covid-19 et les autres. Ainsi, Samir Mulbocus a choisi de monter une tente à côté de l'entrée de sa pharmacie : "On va recevoir la personne sous la tente ou elle pourra rester dans sa voiture, nous appeler et nous viendrons à sa rencontre", présente le pharmacien.

"L'idée est que la pharmacie doit continuer à fonctionner normalement et que l'on fait ça pour rendre service et désengorger les laboratoires en permettant d'avoir les résultats plus rapidement." Samir Mulbocus ne sait pas encore si les malades vont affluer ou non pour se faire dépister : "Il y a deux options qui s'offrent à nous, soit on mettra en plus du personnel, soit on mettra en place des rendez-vous selon la demande."