Caen. La Ville va lancer un site web pour faciliter la vente en ligne des commerçants

Une centaine de commerçants caennais se sont déjà lancés dans le cliquer-retirer depuis le reconfinement. Certains l'avaient déjà expérimenté en mars dernier, d'autres débutent. Pour faire face à la fermeture des commerces non-essentiels, la Ville va lancer un site internet de commandes en ligne afin de donner un coup de pouce aux commerces indépendants. "On va pouvoir entrer les produits nous-mêmes sur la plateforme, explique Sylvie Orcier, des Vitrines de Caen, association de commerçants à Caen. Il fallait trouver un site unique pour avoir plus de visibilité." Les clients sélectionneront le produit de leur choix et pourront payer en ligne. Ils choisiront ensuite, le retrait en drive ou la livraison, selon ce que propose la boutique.