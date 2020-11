Dieppe. Hôpitaux et cliniques de la région se coordonnent face à la Covid

Quarante et un patients atteints par la Covid-19 sont hospitalisés à l'hôpital de Dieppe, dont sept se trouvent en réanimation (sur un total de 15 lits disponibles) et neuf en unité Covid, a indiqué Stéphanie Robaday-Voisin, infectiologue, lors d'un point de situation jeudi 5 novembre. Les autres patients sont répartis dans d'autres services, dont "de nombreux patients en gériatrie", indique Stéphanie Robaday-Voisin, rappelant que la Covid-19 touche particulièrement les personnes de plus de 65 ans.

Assurer les activités habituelles

Pour faire face à l'afflux de malades du coronavirus, alors que le pic de l'épidémie est attendu normalement à la mi-novembre, tout en assurant la continuité des autres soins, l'hôpital de Dieppe a mis en place une nouvelle organisation. "Nous avons commencé un partenariat avec l'ensemble du territoire", explique Franck Estève, directeur adjoint de l'hôpital. Un patient atteint par la Covid est ainsi hospitalisé à Eu.

"On avait déjà associé d'autres établissements dans le pilotage de la crise", rappelle Franck Estève en faisant référence à la première vague de l'épidémie. Là, il s'agit de mettre en place des lits dédiés dans les autres structures, pour venir soulager en partie l'hôpital de Dieppe.

Une nouvelle clinique mobilisée

Douze lits sont en place en unité Covid à l'hôpital de Dieppe et 20 patients atteints peuvent être accueillis dans des lits dédiés sur cinq autres spécialités différentes. Quatre places sont réservées à l'hôpital d'Eu, 12 lits à la clinique Mégival et, c'est une première, la clinique du Caux littoral (à Néville, près de Saint-Valéry-en-Caux) est autorisée à créer temporairement des lits de médecine dont cinq sont réservés à des patients Covid.

"Au total, une cinquantaine de lits Covid sont répartis sur le territoire", ajoute Franck Estève. Une cellule va être mise en place, pilotée depuis l'hôpital de Dieppe, "de façon à organiser le parcours des patients au sein du territoire".