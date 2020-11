Rouen. Des achats chez les commerçants locaux désormais livrés à vélo

Avec le reconfinement, de nombreux commerçants rouennais ont remis en place des services de retraits de commande. L'occasion pour eux de continuer, en partie, leurs activités et pour les clients d'acheter local. Mais tous ne peuvent pas se rendre en magasin pour retirer leurs achats.

Plus rassurant pour certains

L'entreprise de livraison Toutenvélo, connue pour ses activités de déménagement et de livraison de colis, propose désormais ses services auprès des commerçants locaux. "On permet aux commerçants de proposer un service complémentaire, explique Samuel de Gentil-Baichis, le gérant de Toutenvélo. C'est plus rassurant, pour certains clients, de se dire qu'ils peuvent commander auprès de leur commerçant tout en restant chez eux."

L'entreprise travaille aussi avec des laboratoires et fait de la livraison pour des professionnels de santé, pour l'acheminement de blouses, de masques ou encore de gants. "C'est un service supplémentaire, mais c'est important pour nous de se dire que l'on participe à la vie de la société dans cette période", poursuit Samuel de Gentil-Baichis.

Une activité à pérenniser

Quelques jours avant le reconfinement, il a enregistré plusieurs sollicitations de commerçants et, depuis qu'il a lancé son nouveau service, plus d'une dizaine de gérants de magasins se sont montrés intéressés. "On voulait développer ce service sur du moyen terme, mais le reconfinement a accéléré ça", indique le gérant de Toutenvélo.

Cette nouvelle activité pourrait être pérennisée après le confinement et entraîner une à deux embauches supplémentaires pour l'entreprise rouennaise.