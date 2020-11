La Covid-19 ailleurs dans le monde. Situation alarmante aux Etats-Unis, motifs d'espoir en Finlande

• Aux Etats-Unis, la situation s'aggrave encore

La situation ne s'améliore pas aux Etats-Unis. C'est même le contraire. Selon les chiffres de l'université Johns Hopkins, 99 660 cas ont été recensés en 24 h, mercredi 5 novembre. Un record quotidien. Au cours de ces mêmes 24 heures, 1 100 personnes sont décédées du Covid-19 dans le pays, ce qui porte à 233 000 le nombre de victimes du virus depuis le début de l'épidémie.

• En Suède, explosion du nombre de contaminations

Depuis le début de l'épidémie, la Suède a suivi sa propre voie dans sa stratégie de lutte contre la Covid-19, se refusant notamment à tout confinement. Mais la seconde vague conduit les dirigeants à prendre de nouvelles mesures de restrictions. Le nombre de cas positifs à la Covid-19 a doublé en une semaine (137 730 au jeudi 5 novembre). L'épidémie a fait 6 000 morts dans le pays. Si le confinement est toujours exclu, des mesures ont été prises, comme la fin des cours en amphithéâtres dans les universités.

• L'heure du reconfinement a sonné en Angleterre

La deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 déferle aussi sur l'Angleterre. Un nouveau "lockdown" d'un mois a débuté jeudi 5 novembre dans le pays. Comme en France, les commerces dits non essentiels sont fermés mais les écoles restent ouvertes. Mercredi 5 novembre, plus de 99 000 cas positifs à la Covid-19 ont été détectés. Un triste record.

• L'exemple finlandais

Dans cet océan de nouvelles inquiétantes surnagent quelques rares informations positives. Exemple avec ce qu'il se passe en Finlande. Le pays nordique affiche un taux d'infection à la Covid-19 cinq fois inférieur à la moyenne de l'Union européenne et un taux de décès parmi les plus faibles du continent. Mieux, contrairement à d'autres pays, les restrictions sont largement soutenues par la population. Pour en savoir plus, cliquez ici.

• Prolongation de l'état d'urgence sanitaire en France

L'état d'urgence sanitaire est prolongé jusqu'au 16 février 2021 en France. Les députés ont voté cette prolongation mercredi 4 novembre. Dans un premier temps, l'opposition avait réussi à n'étendre cette prolongation "que" jusqu'au 14 décembre.

Les opposants souhaitaient également que la prolongation du confinement ne puisse être effective qu'après accord du Parlement. Leur amendement a été retoqué.

• Les enfants, vecteurs importants du virus ?

Depuis le début de l'épidémie, les scientifiques tentent de répondre à cette question. Sans jamais y parvenir définitivement. Au début de pandémie, les scientifiques craignaient que les enfants soient des transmetteurs importants du virus. Puis l'idée inverse s'est installée. Seule certitude : les enfants contaminés développent moins de formes graves du virus. La question de la contagiosité des enfants est importante puisqu'elle peut conditionner l'ouverture ou la fermeture des écoles dans les différents. En France, elles sont ouvertes mais le masque est désormais obligatoire dès 6 ans.