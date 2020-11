Fécamp Caux Littoral. Le point sur les services ouverts et fermés

Face au reconfinement national, les services de l'agglomération Fécamp Caux Littoral s'adaptent. La majorité des services publics communautaires restent ouverts ou joignables. L'agglomération invite les usagers à privilégier les contacts par téléphone au 02 35 10 48 48 ou mail à contact@agglo-fecampcauxlittoral.fr.

Le siège administratif de l'agglomération

Le siège de l'agglomération est ouvert au public le matin, du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures. Le standard téléphonique est joignable au 02 35 10 48 48, du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

Social et Santé

Le portage de repas continue ses tournées (Fécamp desservi par le CCAS).

Contact : 02 35 10 48 48

Le centre de santé intercommunal reste ouvert.

Contact : 02 27 43 20 95

Déchets ménagers

Les deux déchetteries restent ouvertes durant cette nouvelle période de confinement.

L'organisation des collectes des déchets ménagers se tient dans les conditions habituelles.

Transports

Ficibus : fonctionnement normal du réseau Ficibus.

Transport scolaire : fonctionnement normal.

Lignes de transport régulières : fonctionnement normal.

Loisirs des jeunes

Les centres de loisirs sont maintenus.

Le Ludisports est suspendu.

Petite enfance

Les crèches intercommunales sont toutes ouvertes (accueil en petits groupes et renforcement du protocole sanitaire).

Le point info du service petite enfance est ouvert au public le matin, du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures. Il est joignable par téléphone le matin et l'après-midi au 02 35 28 96 95.

Apetipa et le Rami restent joignables par téléphone au 02 35 28 96 95.

Le service petite enfance intercommunal met en place "Priorité Parents" au 06 46 24 71 53 : soutien et écoute téléphonique anonyme, afin d'aider les familles à mieux vivre la situation actuelle et désamorcer les éventuels tensions et conflits familiaux.

Prendre contact lors des créneaux horaires suivants : le mardi de 9 heures à 12 h 30, le jeudi de 14 heures à 18 h 30, le vendredi de 9 heures à 12 h 30.

Centre aquatique La Piscine

La Piscine à Fécamp est fermée jusqu'au 1er décembre 2020 (activités scolaires maintenues).

Service développement économique

L'équipe du service développement économique de l'Agglomération est à l'écoute et disponible pour accompagner et orienter les entreprises.

Contact : pascal.prokop@agglo-fecampcauxlittoral.fr - Tél. 02 35 10 48 48

Service urbanisme - Droit des sols

Le service urbanisme est joignable par mail à urbanisme@agglo-fecampcauxlittoral.fr ou par téléphone au 02 35 10 60 14.

Permanences d'information Énergie et Habitat

Les permanences physiques de l'Espace Info Énergie et de l'Agence Nationale de l'Habitat sont suspendues, mais les conseillers restent joignables par téléphone ou mail :

Espace Info Énergie : 02 32 08 13 10 - 06 14 10 49 64 - eie@inhari.fr

Agence nationale de l'habitat : contact@inhari.fr

L'office de tourisme intercommunal

Les bureaux d'information (Fécamp, Sassetot et Yport) sont fermés au public, mais une permanence permet de continuer à contacter l'Office de tourisme du lundi au vendredi (info@fecamptourisme.com ou 02 35 28 51 01).