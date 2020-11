Rouen. Grève au CHU : "Il manque du matériel dans les armoires à pharmacie"

Des agents du CHU de Rouen ont exercé mercredi 4 novembre leur droit de retrait à la suite d'une alerte pour "danger grave et imminent", entraînant l'annulation des interventions non urgentes programmées aux blocs opératoires. "Il n'y a pas suffisamment de matériel dans les armoires de pharmacie. Il y a des problèmes d'organisation et de logistique", a déclaré Frédéric Louis, secrétaire CFDT du CHU de Rouen. Interrogé lors d'une conférence de presse, le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) Thomas Deroche a indiqué : "Ce qui est sûr, c'est que le CHU de Rouen est en train de vivre en ce moment une opération d'emménagement dans des nouveaux locaux."

"Emménager dans des nouveaux locaux est à la fois un enjeu d'organisation, bien entendu qui pèse sur les équipes, mais là, c'est pour améliorer leurs conditions de travail", a-t-il poursuivi. "Nous avons échangé sur les inquiétudes liées à la prise en main des locaux et des rangements de matériels. Un plan d'action va être mis en place à très court terme", a précisé Rémi Heym, le directeur de la communication du CHU.

(avec AFP)