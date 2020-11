Insolite. L'art sauve des vies : la preuve en images aux Pays-Bas

Aux Pays-Bas, un conducteur de métro a perdu le contrôle de son train. Au terminus, il a percuté la barrière de fin de voie, ce qui a fait dérailler le métro, qui a donc quitté la voie qui se trouvait en hauteur, sur un pont.

Fort heureusement, le métro n'est pas tombé en contrebas, sur le passage piéton qui plus est, car au niveau du pont, se dresse depuis 2002 le sommet d'une gigantesque statue représentant la queue d'une baleine, réalisée en polyester renforcé.

C'est ici que le train a fini sa course, suspendu dans le vide, mais "droit"! Le conducteur qui était seul à bord a pu être extirpé sans encombres.

Reste maintenant à savoir comment récupérer le métro…

Bij metrostation De Akkers in Spijkenisse is een metro door het stootblok heengereden. Het treinstel bungelt zo'n 8 meter boven de grond en rust op een kunstwerk. Gekeken wordt hoe de metro geborgen kan worden. De metrobestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. pic.twitter.com/rZFaNljw5y