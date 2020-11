Fécamp. Artisans du Monde s'adapte au reconfinement

Comment s'adapter à la crise sanitaire et au reconfinement ? Les commerces sont particulièrement inquiets, c'est le cas aussi d'Artisans du Monde, à Fécamp. L'association propose à la vente des produits issus du commerce équitable, provenant d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie ou encore d'Europe du Nord. Elle réalise également des interventions en milieu scolaire et mène des actions auprès des pouvoirs publics pour promouvoir le commerce équitable. Sa boutique, 5 rue de la Vicomté à Fécamp, reste ouverte pour les produits alimentaires, avec des horaires adaptés (de 15 heures à 18 heures les mardis et vendredis, de 10 heures à midi les mercredis et jeudis et de 10 h 30 à 12 h 30 les samedis). Le reste est vendu sur commande, avec retrait au magasin, via l'adresse mail admfecamp@orange.fr. C'est une adaptation pour Artisans du Monde, mais un coup dur tout de même pour ses finances. Depuis le premier confinement, les ventes ont baissé de 20 à 25 %. Elle ne pourra pas participer aux marchés de Noël cette année, ni organiser ses bourses aux livres.

Suite aux nouvelles mesures sanitaires , nous avons décidé de rester ouvert ( la vente des produits alimentaires étant... Publiée par Artisans Du Monde Fecamp sur Samedi 31 octobre 2020