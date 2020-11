Normandie. L'épidémie de Covid-19 poursuit sa progression

L'Agence régionale de santé (ARS) a publié un nouveau bilan de l'épidémie de Covid-19 en Normandie, mardi 3 novembre. Le taux d'incidence continue d'augmenter, très largement au-dessus du seuil d'alerte avec un taux régional de 328,74 pour 100 000 habitants au cours des sept derniers jours (contre 311,82 le vendredi 30 octobre).

Les plus de 60 ans en réanimation

Désormais, une personne sur cinq qui se fait dépister est positive à la Covid-19. Tous les départements présentent un taux supérieur au seuil d'alerte. L'Orne connaît une forte augmentation, de plus de 73 points, pour atteindre 299,74. Cette accélération est également constatée chez les plus de 65 ans, pour qui l'incidence est de 306,1. Aujourd'hui, trois patients sur quatre en réanimation ont plus de 60 ans. L'ARS engage donc dès cette semaine une campagne de dépistage auprès des 25 000 professionnels des EHPAD normands par des tests antigéniques, avec des résultats rapides en 15 à 20 minutes.

Le nombre des hospitalisations a dépassé le seuil de 1 000 et atteint 1 158 personnes, dont 137 en réanimation.