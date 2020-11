La Covid-19 ailleurs dans le monde. Nouvelles restrictions en Europe, un vaccin testé par l'émir de Dubaï

• Le bilan dans le monde

A 11h ce mardi 3 novembre, le bilan de la pandémie de Covid-19 fait état de 12 06 525 dans le monde. En Europe, plus de 11 millions de cas sont recensés, pour plus de 284 000 décès depuis le début de l'épidémie. Près de la moitié de ces cas sont enregistrés dans quatre pays du continent : la Russie, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni.

• Les restrictions étendues dans toute l'Europe

De nombreux pays d'Europe mettent en place de nouvelles restrictions pour faire face à la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19. En Autriche, un nouveau confinement a débuté et se terminera normalement fin novembre.

En Grèce, un confinement partiel d'un mois entre en vigueur ce mardi 3 novembre. Le pays était déjà sujet à un couvre-feu de minuit à 5 h depuis le 22 octobre.

L'Italie prend également le chemin d'un couvre-feu national qui reste à préciser.

• Les touristes désertent l'Espagne

L'Espagne est la deuxième destination touristique mondiale. C'est dire l'importance de ce secteur pour l'économie du pays. Or, les touristes le désertent à grande échelle. Sur les neuf premiers mois de l'année 2020, marqués par la première vague de la pandémie, le nombre de visiteurs étrangers a diminué de... 75 %. Et avec l'arrivée de seconde vague, pas sûr que la situation s'améliore rapidement.

• Des transferts de malades vers l'Allemagne ?

La situation est compliquée, très compliquée en France. A tel point que des transferts vers l'Allemagne de malades des Hauts-de-France - région où le système hospitalier est particulièrement sous pression - sont envisagés dans les prochains jours. Des malades pourraient également être acheminés dans d'autres régions françaises.

• L'émir de Dubaï teste un vaccin expérimental

L'émir de Dubaï Mohammed ben Rached Al-Maktoum s'est fait inoculer un vaccin expérimental contre le nouveau coronavirus. Il l'a annoncé, photo à l'appui sur les réseaux sociaux. Aucune information précise ne circule sur ce vaccin.

While receiving the COVID-19 vaccine today. We wish everyone safety and great health, and we are proud of our teams who have worked relentlessly to make the vaccine available in the UAE. The future will always be better in the UAE. pic.twitter.com/Rky5iqgfdg