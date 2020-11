Cherbourg-en-Cotentin. Confinement : les commerçants cherchent des solutions

Face à la fermeture des commerces dits non-essentiels et, dès mercredi 4 novembre, des rayons concurrents dans les grandes surfaces, les unions de commerces des communes déléguées et de la périphérie cherbourgeoise s'allient pour trouver des solutions. Ils vont tenir une réunion hebdomadaire avec, entre autres, les élus, le tribunal de commerce ou encore la Chambre de commerce et d'industrie. "Il y a des commerces où les mois d'octobre, novembre et décembre représentent jusqu'à 55 % de leurs chiffres d'affaires, et malheureusement, des entreprises sont déjà affaiblies par le premier confinement", explique Germain Finel, vice-président de la fédération des commerçants du Cotentin.

Plusieurs commerces ont mis en place un système de commande en ligne et de retrait en magasin. La Ville de Cherbourg-en-Cotentin a quant à elle instauré certaines mesures, comme "la gratuité du stationnement sur la voie publique" et dans les parkings à barrières à partir de mardi 3 novembre, pour "faciliter le fonctionnement du click and collect" en centres-villes.