Cherbourg-en-Cotentin. 40 000 masques pour les familles les plus démunies

La Ville de Cherbourg-en-Cotentin a commandé lundi 2 novembre 20 000 masques pour les enfants, le port du masque étant obligatoire dès 6 ans depuis la rentrée scolaire. Ils seront mis à disposition des écoles "dès que possible". Deux masques réutilisables seront donnés à chaque enfant scolarisé en primaire, dans le public comme dans le privé.

Par ailleurs, pour protéger les familles les plus démunies, plus de 40 000 masques - restants des précédentes distributions - seront mis à disposition. Ils sont à retirer à l'hôtel de ville, dans les cinq mairies déléguées, à l'ex-mairie de la Butte, à l'accueil du CCAS rue Paul-Talluau, dans les maisons de quartier (Flora Tristan, Olympe de Gouges, Françoise Giroud, Le Totem, Le Puzzle, La Mosaïque), au Cétici, dans les points d'accueil Northeim, Les Flamands et Églantine, ainsi qu'à l'espace numérique de l'Amont-Quentin. Ce retrait pourra s'effectuer aux horaires habituels d'ouverture des mairies déléguées et de l'hôtel de ville, et sur rendez-vous dans les lieux de proximité.