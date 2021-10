Société. Qu'est-ce que le Compte personnel de formation ?

Depuis le 1er janvier 2015, le CPF (Compte personnel de formation) a remplacé le DIF (Droit individualisé à la formation). Il est ouvert à tous les salariés, membres d'une profession libérale, travailleurs indépendants, conjoints collaborateurs et même aux personnes à la recherche d'un emploi. Pour créer ou mettre à jour son compte, il suffit de se rendre sur la plateforme dédiée ou de télécharger l'application "Mon compte formation".

Des euros cumulés

Alors que le DIF permettait d'engranger des heures de formation, le CPF permet d'accumuler des crédits en euros. Ceux-ci permettent de financer des formations qualifiantes ou certifiantes en vue d'obtenir un diplôme, d'apprendre une langue ou de financer son permis de conduire.

Les crédits sont obtenus en fonction du temps de travail enregistré sur le compte du titulaire. Les salariés qualifiés (à temps plein ou à temps partiel) ainsi que les travailleurs indépendants ont le droit à 500 € par année de travail et peuvent cumuler jusqu'à 5 000 € de crédits. Pour les salariés non qualifiés (à temps plein ou à mi-temps), les crédits montent à 800 € par année de travail dans la limite d'un plafond de 8 000 €.

Conversion jusqu'au 30 juin

Grâce à la plateforme ou à l'application, le salarié peut consulter la totalité des formations proposées et demander son inscription à celle de son choix. La réponse est formulée dans les 48 heures. La plateforme permet aussi de convertir les heures de formation acquises au titre de l'ancien dispositif DIF qui n'ont pas encore été utilisées par le salarié : elles sont converties en euros à raison de 15 € par heure de formation restante. Mais cette conversion ne sera bientôt plus possible : les utilisateurs ont jusqu'au 30 juin 2021.