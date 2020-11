Orne. Femmes victimes de violences : les permanences téléphoniques continuent

A la suite des annonces gouvernementales, le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Orne ferme ses portes au public. "En période de confinement, les violences ne s'arrêtent pas. Victimes ou témoins, ne restez pas seul·e !", indique le centre sur son site internet. Des permanences téléphoniques sont assurées pendant toute la durée du confinement du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h au 02 33 64 38 92 pour prendre rendez-vous. Le CIDFF Orne est également disponible via la messagerie de sa page Facebook ou sur son site internet.

Par ailleurs, des permanences restent maintenues dans les centres commerciaux Leclerc de Flers les 5, 6, 18 et 19 novembre et d'Argentan les 9 et 10 de 14 h à 19 h.