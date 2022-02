Vos questions, nos réponses. Masque obligatoire à l'école dès 6 ans : est-ce vraiment nécessaire?

"Depuis aujourd'hui, le masque est obligatoire à l'école à partir de 6 ans. Est-ce vraiment nécessaire ? " - Laura, Ferté-Macé (61).

"Le masque en milieu scolaire était jusqu'à présent réservé aux collégiens et aux lycéens. Certains parents sont rassurés qu'il soit dorénavant obligatoire en primaire, d'autres sont plus circonspects avançant l'âge des élèves, trop petit selon eux. Autres arguments des détracteurs : le côté anxiogène du masque et ses conséquences sur l'apprentissage.

Pour autant, la plupart des psychologues cliniciens estiment que les enfants vont s'adapter. Pour rappel, le port du masque dès 6 ans est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, qui précise toutefois sous 'supervision adéquate d'un adulte'. L'académie américaine de pédiatrie Laura, pour information, préconise, elle, le port du masque dès 2 ans."

Pratique. Posez vos questions au 02 33 05 32 30 ou sur la page Facebook de la radio.