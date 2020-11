Au Yémen, le "Manhattan du désert" épargné par la guerre, menacé par les pluies

La cité, située au centre de la vallée de Hadramout dans le sud-est du pays, le plus pauvre de la péninsule arabique, a mal supporté les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le pays entre avril et mi-septembre

Déclenchant des crues, elles ont tué des dizaines de personnes selon les derniers chiffres de l'ONU.

Inscrite en 1982 au patrimoine mondial de l'Unesco en tant que "plus ancienne cité gratte-ciel du monde", Chibam porte aujourd'hui les stigmates de cette météorologie défavorable.

"La ville a été frappée par ce qui ressemble à une catastrophe sans précédent", a dit à l'AFP un responsable local, Abdelwahab Abdallah ben Ali Jaber.

Selon lui, au moins quatre maisons de plusieurs étages ont été complètement détruites et 15 endommagées sur ce site du XVIe siècle.

Située sur un éperon rocheux, la ville est protégée par un rempart rectangulaire de 330 mètres sur 250 mètres et offre une rare densité urbaine, ses demeures de sept à huit étages n'étant séparées que par d'étroites ruelles.

"Manque de moyens"

"Les toits et les façades ont subi le plus de dégâts", explique à l'AFP Hassan Aïdid, directeur de l'Organisation générale pour la préservation des villes historiques du Yémen, une administration publique.

Pour protéger les tours en argile, l'enduit de protection des façades doit être refait périodiquement mais "les habitants n'ont pas pu le faire en raison du manque de moyens et de la guerre", souligne M. Aïdid.

Chibam n'est pas une ville musée mais une cité habitée depuis l'antiquité, rappellent les spécialistes.

Aux abords de la vallée inondable de Hadramout où prospère une vaste oasis, Chibam est restée loin du conflit opposant depuis 2014 le gouvernement aux rebelles Houthis qui se sont emparés de la capitale Sanaa et d'une bonne partie du nord du pays.

La guerre entre le gouvernement, appuyé depuis 2015 par une coalition militaire emmenée par l'Arabie saoudite, et les rebelles soutenus par l'Iran a dévasté le pays, faisant des dizaines de milliers de morts et provoquant la pire crise humanitaire du monde, selon les Nations unies.

Théoriquement sous l'autorité du gouvernement, Chibam n'a pas moins souffert des conséquences indirectes du conflit avec un ralentissement de l'activité économique et une baisse des dépenses publiques.

Le programme de conservation tente cependant de parer au plus urgent, indique M. Aïdid, selon lequel une opération de restauration de 40 demeures est en cours avec l'assistance de l'Unesco pour un montant équivalent à 194.000 dollars (environ 166.000 euros).

Berceau de civilisations

Un riche homme d'affaires saoudien, originaire de Hadramout, cheikh Abdallah Ahmed Baqchane, a offert l'équivalent de 54.000 dollars (46.200 euros) pour réparer les dégâts provoqués par les dernières pluies.

Cet argent n'a pas encore été utilisé, affirme Barak Baswitine qui dirige une association spécialisée dans la restauration des bâtiments en argile.

"Le travail est lent car nous nous heurtons à certains obstacles comme le manque de main d'oeuvre spécialisée et le retard dans le paiement des salaires", dit-il à l'AFP à propos de cette opération pilotée par la province de Hadramout et la Caisse de développement social, un organisme gouvernemental.

Chibam, tout comme deux autres villes historiques yéménites, se présentent comme des témoins vivants de l'architecture en argile de la vallée de Hadramout qui a été le berceau de nombreuses civilisations anciennes.

Seyoun, avec son grand palais blanc considéré comme le plus imposant bâtiment en argile de la péninsule arabique, se trouve à seulement une vingtaine de kilomètres à l'est de Chibam.

Le palais a été endommagé par la pluie et les responsables locaux ont lancé un appel à l'aide pour la restaurer.

A 55 km à l'est de Chibam, on trouve aussi la cité de Tarim qui était le centre théologique et universitaire de Hadramout. Elle est connue pour ses 365 mosquées dont celle d'Al-Mehdar, dominée par un minaret d'argile de 46 mètres, le plus élevé du Yémen.

Les pluies torrentielles ont également endommagé de nombreux sites inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco à Sanaa.