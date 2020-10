Eure. Commerces : le préfet demande la suspension de trois arrêtés municipaux

Chose promise.... Comme il l'avait annoncé plus tôt dans la journée ce samedi 31 octobre, Jérôme Filippini, préfet de l'Eure, demande la suspension de trois arrêtés municipaux devant le tribunal administratif de Rouen. Ces recours concernent trois communes qui ont autorisé l'ouverture des commerces non alimentaires malgré le confinement. Une "violation des dispositions de l'état d'urgence sanitaire", indique la préfecture. "Ne pas respecter les règles du confinement revient à mettre en danger la vie d'autrui." Des contrôles ciblés sont prévus dans les communes concernées. La préfecture menace de sanction et de fermeture administrative les commerces qui maintiendraient leur ouverture, "malgré une première sensibilisation".

Parmi les communes qui ont signé un tel arrêté on retrouve notamment Évreux ou Bourg-Achard, mais la préfecture n'a pas précisé quelles communes étaient visées par ses recours.