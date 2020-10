Caen. Cours à distance : l'université s'adapte au reconfinement

Dès lundi 2 novembre, pour la rentrée, les étudiants de l'université Caen-Normandie suivront les cours de chez eux. "Vous êtes invités à rejoindre, avant la fin des vacances de la Toussaint, un endroit permettant les meilleures conditions pour suivre les enseignements à distance pendant la durée du confinement (notamment une connexion internet satisfaisante)", indique l'université sur sa page Twitter. Les modalités détaillées concernant les stages, entre autres, et un calendrier plus précis seront transmis aux étudiants dans les prochains jours. "Des attestations seront transmises pour permettre de participer aux TP et aux examens lorsque ceux-ci se dérouleront en présentiel." Les bibliothèques universitaires sont quant à elles fermées.