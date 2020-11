Loisirs. Jeux de société, travaux manuels : comment s'occuper à la maison ?

De retour à la maison pour quelques semaines, à la suite des annonces du gouvernement ce jeudi 29 octobre, il va falloir trouver de quoi s'occuper. Enquête, atelier de travaux manuels, ciné à la maison, la rédaction de Tendance Ouest vous propose des activités à faire chez soi.

Une enquête 2.0

Rose Montgomery, célèbre actrice, est retrouvée morte dans son manoir… Menez l'enquête pour démasquer le meurtrier ! Cette e-enquête est proposée par Petits meurtres entre amis, un club des jeux à Caen qui propose des murders party en temps normal et s'adapte pour cette période de confinement. À destination des 8-12 ans, cette enquête virtuelle est à retrouver sur le site petitsmeurtresentreamis.com pour 15 euros. Elle contient : les épreuves à faire passer, les indices à récolter, le guide explicatif, des coloriages et des accessoires photo. Une autre enquête existe également, adaptée au 6-9 ans.

Un film comme au cinéma

Quoi de mieux qu'une séance ciné en famille installé dans le canapé du salon ? À défaut de pouvoir aller dans les salles obscures, ce sont elles qui viennent chez vous. Le cinéma Lux de Caen propose une plateforme de streaming : NetfLUX. De nombreux films y sont proposés, en rapport avec ceux diffusés en temps normal en salles. Rendez-vous sur le site internet du cinéma pour créer un compte.

"Ça permet de sortir du malaise du moment et de se vider la tête"

Créer son carnet artistique

"Ça aide à se vider la tête et à exprimer ce que l'on ressent." Pour Marie-Pierre Lamauve, fondatrice et gérante de Create Corner qui propose des ateliers créatifs à Caen, pratiquer des loisirs créatifs pendant cette période de confinement est une véritable "thérapie". "On peut par exemple prendre un carnet ou un cahier d'école et coller des images qui nous font du bien, des photos de famille, des mots découpés dans le journal, dessiner, peindre. C'est une manière de s'occuper et de s'exprimer." L'avantage de cette activité, c'est qu'elle ne nécessite pas d'acheter beaucoup de choses : "On peut réutiliser ce que l'on a déjà chez soi, comme des vieux journaux ou des bouts de tissus."

Ateliers manuels pour les enfants

Même si l'école continue, il va falloir trouver de quoi occuper les plus jeunes le week-end. Marie-Pierre Lamauve conseille de faire des ateliers "pâte à modeler, pâte à sel, il existe plein de recettes pour les faire chez soi. On peut faire du papier mâché, c'est très facile à réaliser et le résultat est vraiment super."

Auriane Montreuil, responsable des ateliers créatifs du magasin Zodio à Mondeville conseille également de "faire des activités manuelles en famille, comme des petites guirlandes en coupant et dessinant. On peut faire plein de choses avec ce qu'on a chez soi, comme des rouleaux de papier toilette."

Maintenant, il suffit d'être créatif !