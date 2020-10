Manche. Reconfinement : double peine pour les commerces à l'approche de Noël

La fermeture de nombreux commerces dans le cadre du reconfinement à compter du vendredi 30 octobre risque d'entraîner beaucoup de faillites et de pertes d'emplois, surtout dans cette période de commerce, plus intense à l'approche des fêtes de Noël et cruciale en termes de chiffres d'affaires.

Les commerces étant déjà fragilisés par un premier confinement, l'accompagnement par l'État devra être beaucoup plus fort, au risque de voir un nombre de dépôts de bilan qui explose. Pour contrer ces situations, les exonérations de charges doivent être massives, pour Jean-Philippe Normand, de la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises) de la Manche.

Les exonérations de charges doivent être massives.

Pour les autres secteurs, le travail doit continuer.

Pour le secteur du BTP, c'est un véritable soulagement. Ce secteur avait lourdement souffert au printemps dernier, malgré une reprise assez rapide des activités, notamment dans le bâtiment et travaux publics notamment. Ces entreprises avaient élaboré très rapidement un protocole sanitaire qui pourrait être encore renforcé face à la progression du virus.

Virginie Renaud est cheffe d'entreprise d'Izabelle Bâtiment, à Agneaux.