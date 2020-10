Normandie. Toussaint, messes : les églises s'adaptent au reconfinement

"Suite à la demande de la Conférence des Évêques de France, les messes de la Toussaint sont maintenues samedi soir 31 octobre et dimanche 1er novembre", indique le père Laurent Berthout, porte-parole du diocèse de Bayeux-Lisieux. Après l'annonce mercredi 28 octobre d'un nouveau confinement, les diocèses et paroisses doivent s'adapter.

Les messes quotidiennes et dominicales ne seront plus célébrées en public à partir du lundi 2 novembre et ce jusqu'à la fin du confinement. Les églises pourront néanmoins rester ouvertes pour la prière personnelle. Les inhumations continueront à être célébrées dans les églises, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.