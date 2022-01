[Vidéo] Orne. Après un an de travaux, 44 km de voie verte s'ouvrent au tourisme

Il a fallu attendre un an pour que la voie verte entre Alençon et Courterne voie le jour. Le lancement des travaux à Pré-en-Pail (Mayenne) avait eu le 22 octobre 2019. Longue de 44,1 km, la voie verte représente un réel enjeu pour le tourisme du département. En effet celle-ci part du Mont Saint-Michel pour rejoindre Paris. "C'était une opportunité à saisir : les retombées touristiques et économiques de ce type d'aménagement sont formidables", a déclaré le président du Conseil départemental de l'Orne Christophe de Balorre, lors de son discours d'inauguration le mardi 27 octobre 2020 à Damigny.

Le confinement a eu un impact sur le rapport aux hommes avec la nature. Emma Lecomte, chargée de mission pour la Véloscénie, précise qu'il y a "une hausse de 29 % de fréquentation sur les voies vertes cette année, tandis que les années précédentes, nous étions autour d'une croissance de 8 %". De son côté, le président de président du Conseil départemental de la Mayenne Olivier Richefouil affirme que les citoyens "ont une volonté d'être plus proches de la nature."