Seine-Maritime. "Ce reconfinement annoncé est une très mauvaise nouvelle pour l'économie"

Vincent Laudat est le président de la Chambre de commerce et d'industrie Rouen Métropole.

Il s'inquiète des nouvelles annonces attendues de la part du gouvernement face à la forte circulation de la Covid-19 en France. La perspective d'un reconfinement pourrait mettre à mal de nombreux secteurs d'activité.

Comment analysez-vous la possibilité d'un reconfinement ?

Ce reconfinement annoncé est une très mauvaise nouvelle pour l'économie. Les raisons sanitaires font que le gouvernement va serrer la vis, mais derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a une économie qui a déjà beaucoup souffert depuis plus de six mois et qui n'est pas encore relancée. Le gouvernement et la Région ont présenté des plans de relance qui ne vont pas pouvoir prendre effet tout de suite, donc forcément, il y aura une contrainte sur l'ensemble de la chaîne économique, en commençant par le commerce de centre-ville, les cafés-hôtels-restaurants et l'événementiel.

Quelle est la situation économique

des entreprises ?

Les dispositifs d'accompagnement de l'État ont fonctionné. Au niveau du tribunal de commerce, nous n'avons pas à déplorer plus d'entreprises en cessation d'activité que d'habitude. La seule chose, c'est que maintenant, les entreprises payent leurs charges et vont payer les échéances qui n'ont pas été réglées pendant le confinement, alors que l'activité économique ne reprend pas. La trésorerie des entreprises est très tendue.

Comment la CCI accompagne-t-elle les chefs d'entreprise dans cette période ?

L'ensemble des CCI normandes ont mis en place un dispositif qui s'appelle CCI Prévention, avec un numéro de téléphone unique (02 32 100 900) et des collaborateurs pour orienter les chefs d'entreprise vers les bons interlocuteurs.