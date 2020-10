Un Été au Havre. L'œuvre de l'hôtel de ville en cours de démontage

Les passants les plus attentifs auront remarqué, mardi 27 octobre, qu'un morceau de L'Endroit et l'envers a disparu. L'œuvre de Rainer Gross, installée sur la façade de l'hôtel de ville dans le cadre d'Un Été au Havre, est en cours de démontage. L'artiste est présent pour superviser les opérations, qui mobilisent cinq personnes, et y contribuer. L'œuvre est composée de plus de 2 000 lattes de bois. "Celles-ci étaient neuves, mais en général, je les réutilise environ trois fois pour créer d'autres œuvres", indique Rainer Gross, spécialiste de ces installations monumentales.

Le démontage est prévu jusqu'à vendredi. "Nous accélérons un maximum dès aujourd'hui car les conditions météo vont se dégrader", indique Rainer Gross.